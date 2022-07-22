İçişleri’nden valiliklere genelge: Orman yasak

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), valiliklere gönderdiği genelgede, yangınların çıkış nedenleri arasında, anız yakma, bağ, bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik gibi unsurlar olduğu belirtilerek orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler sıralandı. Buna göre, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos’a kadar yasaklanacak. Kamping işletmeleri haricinde ormanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormana yakın yerlerde düzenlenecek organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

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Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek bu alanların yetkilisine, kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak.

EMNİYET YOLLARI YAPILACAK

Orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyeleri sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Orman alanlarında dron, KGYS ve benzeri vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri arttırılacak.

Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı, sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacak.

MANİSA YANGININA 2 TUTUKLAMA

Manisa’ nın Gördes ilçesinde salı günü saat 14.00 sıralarında anız ateşinden yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler yakındaki ormana sıçradı. Engebeli arazideki yangın büyüyerek, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye ilk olarak 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı ve 15 arazöz gönderildi. Fakat yangın üç ayrı noktaya daha sıçradı. Geniş bir alanda dağınık şekilde ilerleyen yangında hava ve kara ekipleri arttırıldı. Alevlere toplam 8 uçak, 10 helikopter, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer, 26 itfaiye aracı ve 5 yer ekibi ile müdahale edildi. Yangın 17 saatte tamamen söndürüldü. Rüzgâr nedeniyle geniş bir alana yayılan yangında, 850 dönüm orman ile 1000 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Jandarma, yangına sebebiyet verdikleri ileri sürülen İdris Çetin (54) ve Bilal Özbakan’ı (44) gözaltına aldı. İdris Çetin ve Bilal Özbakan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (Ersan ERDOĞAN / DHA)

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ANIZ BİLANÇOSU

Tekirdağ Çorlu’nun, Hatip Mahallesi Karatepe mevkisinde elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle, biçilmiş ancak bağlanmayı bekleyen saman saplarının bulunduğu buğday tarlasında yangın çıktı. 100 dönüm anız ile ağaçlık alan küle döndü. Civardaki çiftçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını ekili tarlalara sıçramadan söndürdü. Tarlasının yanması dolayısıyla üzgün olduğunu ifade eden tarla sahibi Fatih Cin, “Yaklaşık 10 bin lira zararımız var” diye konuştu. (İHA)