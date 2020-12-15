İçişleri’nden uyanıklara özel genelge

Valiliklere gönderilen genelgeye göre, kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyetle sınırlı tutulacak. Bunun dışında genel muafiyet olmayacak. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikâmetlerinden çıkabilecek, bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zamanın uyumluluğuna dikkat edilecek.



İstisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikâmetinden ayrıldığında rutin güzergâhının dışına çıkamayacak. Kontrollerde muafiyet nedeninin zaman veya güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediğine dikkat edilecek. Hafta sonu aslında gitmeyecekleri doktor muayene randevusu alarak sokağa çıkma yasaklarını delenlere bir profesör de “Enteresan ve uyanık bir halkımız var” diye sitem etmişti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.



