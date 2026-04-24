İçişleri’nden sokak hayvanı açıklaması… Yüzde 78’i toplandı

ÖNCEKİ gün İçişleri Bakanlığı, Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına alınmasıyla ilgili olarak Bakan Danışmanı olarak görev yapan Karaca, Meclis’e şu bilgileri verdi:

KISIRLAŞTIRMA SON GAZ

“Bakım evine ilk gelen hayvanlara ne işlem yapıyoruz? Yıllık 260 bin kısırlaştırma var. Tedavileri yapılıp ön rehabilitasyonla bir sosyalleşmenin ardından büyüklüklerine, cinsiyetlerine göre doğal yaşam alanlarına alıyoruz. Eğer ilk defa gelmişlerse kısırlaştırıldıktan sonra alıyoruz. Bazı yerlerde duyuyoruz ‘Kısırlaştırma durduruldu’ diye. Öyle bir şey olabilir mi? Kısırlaştırma son gaz devam ediyor.

81 İLDE BAKIMEVLERİ

81 ilde, 11 milyon 668 bin 267 metrekarelik alanda bakımevi ve doğal yaşam alanları bitirildi, hazır. 4 milyon metrekarelik alanda yapım inşaat aşaması, 9 milyon 157 bin metrekarelik alanda da proje var. 5199 sayılı Kanun ve yönetmelikte küçük hayvanlar için sekiz, büyük hayvanlar için 10 metrekarelik yer önerilse de şu an mevcut alanlarımızın ortalamasına baktığımızda bu alanlar 20, 30 ve hatta bazı illerimizde 50 metrekareye kadar çıkıyor.

1.2 MİLYON SOKAK KÖPEĞİ

Bakanlık olarak ilk önce küçük şehirlerde, özel idare olan illerde başladık. Arkasından da büyükşehirlerle ilgili çalışmalar başladı. Burada da dokuz ilimizde toplama işleminde sona gelindi. İhbarlar değerlendiriliyor, dokuz ilimizde yüzde 60’ın üzerine çıkıldı. Yaklaşık 10-11 ilimizde de büyük bir ihtimalle tahminimizce eylül ayı itibarıyla sahipsiz sokak hayvanlarında hedef sayıya ulaşılacak ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Genel tabloya baktığımızda, ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 78’i toplandı. Toplanan hayvan sayısı 1 milyon 200 bin çıkıyor. 5199 sayılı Kanun’da itlafın şartları bellidir, onun dışında herhangi bir şekilde bizim barınaklarımızda veyahut da doğal yaşam alanlarımızda öldürmeyle ilgili, itlafla ilgili bir uygulama yok. Türkiye’de 4 milyon sahipsiz sokak köpeği yok, biz bunu tespit ettik, yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin civarında. Sahiplendirilen hayvanların birçoğunun tekrar geri sokağa bırakıldığı, bundan dolayı daha sıkı davranılması gerektiği ortada.”