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İçişleri’nden Özdağ’a suç duyurusu

#İçişleri Bakanlığı#Zafer Partisi#Ümit Özdağ
İçişleri’nden Özdağ’a suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na geldi. Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla birlikte yazılı ve görsel medyaya yansıyan beyanlarına da yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi. Bakanlığın gönderdiği dilekçelerde, Özdağ’ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulanarak, “Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır” denildi. 

Dilekçede, Özdağ hakkında savcılık tarafından resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talep edildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Zafer Partisi#Ümit Özdağ

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