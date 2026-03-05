İçişleri’nden olası göçe karşı üç senaryo

Haberin Devamı

Türkiye Basın Federasyonu, dün Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. İran–ABD–İsrail geriliminin ardından savaşın başlaması ihtimali üzerine ilgili tüm kurumlarla toplantı yaptıklarını söyleyen Çiftçi, özetle şu bilgileri verdi:

İRAN TARAFINDA DURDURMA

“İçişleri Bakanlığı, olası bir göç dalgasına karşı üç ayrı senaryo üzerinde hazırlık yaptı. Birinci senaryoda, olası göç hareketliliğinin Türkiye sınırlarına ulaşmadan İran tarafında karşılanması ve orada yönetilmesi planlanıyor. İkinci senaryoda ise göçün durdurulamaması halinde sınır hattında tampon bölgeler oluşturularak hareketliliğin sınırda kontrol altına alınması hedefleniyor. Üçüncü senaryoda ise son çare olarak göçmenlerin Türkiye sınırları içine alınarak kontrol altında barındırılması planlanıyor. Sınır kapılarında olağanüstü hareketlilik yok. Son günlerde Türkiye’ye giriş ve çıkış sayıları birbirine yakın seviyelerde seyrediyor. Yetkililer, sınır kapılarında olağanüstü bir yoğunluk yaşanmadığını belirtiyor.”

İRAN VATANDAŞLARININ ÇIKIŞINI SINIRLANDIRDI

İran’ın aldığı bir karar doğrultusunda şu anda kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin verilmediği, ancak Türkiye vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışına izin verildiği ifade edildi.

90 BİN KİŞİLİK HAZIRLIK

Olası bir göç hareketine karşı Türkiye’de ilk etapta 90 bin kişiyi barındırabilecek kapasitede hazırlık yapıldığı belirtildi. Bu hazırlıkların çadır kentler ve farklı bölgelerde kurulabilecek geçici barınma alanlarından oluşacağı ifade edildi.