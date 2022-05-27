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İçişleri'nden 'Müsilaj Operasyonu' açıklaması: 263 şüpheli gözaltında

#Müsilaj Operasyonu#İçişleri#Gözaltı
İçişlerinden Müsilaj Operasyonu açıklaması: 263 şüpheli gözaltında

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda 263 şüpheli gözaltına alındı.

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KOM ekipleri dün sabah saatlerinde eş zamanlı Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak illerinde Müsilaj kod adlı operasyon gerçekleştirdi.

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Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde yapılan operasyon; turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden gruplara yönelik gerçekleşti. 13 organize suç örgütü ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik olarak yapılan operasyonda 263 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 52 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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ÇOK SAYIDA SİLAH VE USÜLSÜZ DÜZENLENMİŞ ÇEK, SENET ELE GEÇİRİLDİ

Müsilaj operasyonu kapsamında çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2630 adet fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1.605.000 TL, 10.000 Euro ile çok sayıda usülsüz düzenlenmiş çek ve senete de el konuldu.

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#Müsilaj Operasyonu#İçişleri#Gözaltı

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