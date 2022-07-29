İçişleri’nden Muharrem Ayı genelgesi: Kerbela ortak acımız

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Genelgede Anadolu’nun gönül mimarlarından Hacı Bektaş Veli’yi anlamaya vesile olan ve her yıl Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nde düzenlenen programlara başta çevre illerden olmak üzere ülke genelinden katılım sağlamak isteyen vatandaşlara destek olunması, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 Ağustos 2022 tarihinde icra edilecek etkinlikleri daha da anlamlandıracağı belirtildi. Bu yıl Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ile aynı döneme denk gelen Muharrem Ayı’nın, hoşgörüyü, ahlâkı, inancı, sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberliği ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yarınlara aktaracağı kaydedildi.

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ORTAK DUYGULAR

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure Günü’nün yanında Ehl-i Beyt muhabbeti olan tüm Müslümanlar açısından birçok ortak duyguyu barındırdığı belirtilen genelgede, “Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimizle birlikte çoğu Ehl-i Beyt’ten yetmiş iki Müslüman’ın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminin olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak acısıdır” denildi.

‘AŞURE’YE GENİŞ KATILIM

HZ. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela’da şehit edilmesinin yıldönümünde tutulan ve bu akşam niyet edilecek Muharrem Ayı orucu ile ilgili vali ve kaymakamların yapmaları gerekenler genelgede şöyle anlatıldı: “Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak Muharrem Ayı’ndaki Muharrem orucu açma lokmalarına ortak olun. Yas-ı Matem katılımına yönelik davetlere imkânlar ölçüsünde katılın. Cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ile kanaat önderleri ziyaret edin. Muharrem ayının ilk günlerinde vali ve kaymakamların ev sahipliğinde cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ile kanaat önderleri ile oruç açın. Muharrem Ayı içerisindeki şükür ve paylaşmanın ifadesi olan ‘Aşure’ etkinliklerinin en geniş katılımla yapılmasını sağlayın.”