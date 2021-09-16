İçişleri'nden 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması yapıldı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bugün bazı medya organlarında 'Eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın miting sürgünü' ve 'Aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü' yönünde haberler çıktığı ve bu haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "17 Aralık 2016 - 06 Eylül 2021 tarihleri arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun Dallı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20 Ağustos 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesi ile Derince Kaymakamlığı'na atanmıştır.



Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığı'nca yapılan idari işlem 03 Eylül 2021 tarihinde olup bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır" denildi.