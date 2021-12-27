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İçişleri’nden İBB’ye müfettiş

#İçişleri Bakanlığı#İbb#Terörist
İçişleri’nden İBB’ye müfettiş

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlattı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin terör örgütü PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu teftişin kapsamındadır.”

İMAMOĞLU’NDAN YANIT

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Hak yemem hakkımı da yedirmem” dedim. Bugün de diyorum ki; “İstanbul’a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem” Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek.” 

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#İçişleri Bakanlığı#İbb#Terörist

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