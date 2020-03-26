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Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:02,Son Güncelleme:/

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni Corona Virüs genelgesi: Meclis toplantıları ertelenecek

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni Corona Virüs genelgesi: Meclis toplantıları ertelenecek
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Corona Virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile Bakanlık valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek

 

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