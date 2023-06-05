İçişleri’nde devir teslim mesajı: Referansımız hukuk ve insan hakları

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta düzenlenen törenle Süleyman Soylu’dan görevi devraldı. Yerlikaya, Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, “Hizmet bayrağını sizden devralmak bizim için bir onur” dedi ve şöyle devam etti: “Edirne’den Hakkâri’ye, Sinop’tan Hatay’a şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, bölünmez bütünlüğü muhafaza etmek varlık sebebimizdir. Mavi Vatan’ımızın her bir damlası bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir. Tüm suçlarla mücadelemiz sürecek. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı’na damgasını vuracak. Ve yürekten diyorum ki, aşkla çalışan yorulmazmış. Bizler de aşk ile çalışacağız ve Allah’ın izniyle de yorulmak bilmeyeceğiz ve bunu da hep birlikte elbirliğiyle yapacağız.”

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SOYLU: TÜRKİYE YÜZYILI’NA ADIM ATTIK

Soylu da Türkiye’nin son 21 yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli mesafeler katettiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir adım attık. Allah bizlere de önce Çalışma Bakanı, sonra da 7 yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak bu sürece dahil olmayı, Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmayı ve bu aziz millete hizmet etmeyi nasip etti. Aziz milletimizin rızasına nail olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduk. Şimdi de inşallah sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti yetkinliğinden müsterih olduğunuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz” dedi.

İki bakan çiçeklerle devir teslim yaptı. Bakan Yerlikaya, Soylu’yu aracına kadar eşlik ederek uğurladı.