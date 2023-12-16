İçişleri ve Sağlık bakanlıkları bütçe görüşmeleri başladı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Oturumu açan Bozdağ, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bütçelerinin görüşüleceğini belirtti.

Genel Kurul, bakanlıkların bütçesi üzerine yapılan konuşmalarla devam ediyor.