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İçişleri ve Sağlık bakanlıkları bütçe görüşmeleri başladı

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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#İçişleri Bakanlığı
İçişleri ve Sağlık bakanlıkları bütçe görüşmeleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 14:21

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların, 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Oturumu açan Bozdağ, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın bütçelerinin görüşüleceğini belirtti.

Genel Kurul, bakanlıkların bütçesi üzerine yapılan konuşmalarla devam ediyor.

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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#İçişleri Bakanlığı

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