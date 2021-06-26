MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem İçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 26.06.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

İçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 'Eren-13' operasyonları kapsamında 2 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi