İçişleri, okullarda güvenlik önlemlerini artırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yüz yüze eğitimin başladığı okullarda güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, yüz yüze eğitimin başladığı okullar için 1352 okul kolluk görevlisi, 23 bin 6 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve okul giriş- çıkışını sağlamak üzere 8 bin 495 ekip görevlendirdi. Daha sonraki zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bu görevlendirmelere devam edileceği belirtildi.