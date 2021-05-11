İçişleri, İmamoğlu’na soruşturma izni vermedi

İçişleri Bakanlığı’nca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatılmıştı. İmamoğlu’nun ön inceleme kapsamında istenen yazılı ifadesini 5 Mayıs’ta vermesinin ardından çalışmalarını tamamlayan müfettiş, 7 Mayıs’ta düzenlediği raporu Bakanlığa sundu. Raporda, her iki konuda da iddiaların sübuta ermediği belirtildi. Söz konusu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı’nca, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi. Bundan sonraki süreçte İmamoğlu’yla ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı ilgililere tebliğ edilecek. Herhangi bir itirazın olmaması veya olası bir itirazın Danıştay tarafından reddedilmesi halinde karar kesinleşecek. İtiraz olması halinde kabulü ve Bakanlık kararının kaldırılması durumunda ise savcılıkça soruşturma aşamasına geçilebilecek.

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