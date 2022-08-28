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İçişleri: İHA, SİHA ve İKU'lar ile havada en fazla kalınan süreye ulaşıldı

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#Ankara#İÇİŞLERİ Bakanlığı#SİHA
İçişleri: İHA, SİHA ve İKUlar ile havada en fazla kalınan süreye ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:44

İÇİŞLERİ Bakanlığı, envanterde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) ile 2022 yılının 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirildiğini, havada en fazla kalınan süreye ulaşıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada; milli unsurlar İHA, SİHA ve İKU'lar ile bu yılın 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirilerek terörden doğal afete kadar birçok olaya müdahale edildiği kaydedildi. Rekora imza atıldığı vurgulanan açıklamada, "Geçmiş yıllara göre en fazla havada kalınan süreye ulaşıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar ile 2017 yılınının tamamında 10 bin 260 saat, 2018'de 15 bin 160 saat, 2019'da 25 bin 351 saat, 2020'de 38 bin 33 saat, 2021'de ise 34 bin 293 saat uçuş gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA, SİHA ve İKU'lar İçişleri Bakanlığınca terörle mücadeleden, yangın ve sel gibi doğal afetlere kadar birçok alanda etkili biçimde kullanılıyor. Özellikle yurt içinde PKK terör örgütünün bitme noktasına getirilmesinde etkin rol oynayan İHA, SİHA, İKU'lar terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası oldu. İHA, SİHA, İKU'lar sayesinde örgütün üstlenme, lojistik ve hareket kabiliyetleri büyük oranda son buldu" denildi. (

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#Ankara#İÇİŞLERİ Bakanlığı#SİHA

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