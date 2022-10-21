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İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Terör#Ankara#Hatay
İçişleri: Hatayda PKKlı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 13:41

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'da, PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce; jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla icra edilen, 'Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi Operasyonu' sürüyor. Bu kapsamda Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi kırsalında arazi araması sonucu 4 depo tespit edildi. Depolar içerisinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 660 adet çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi, 8 adet elektrikli fünye, 2 kilo dinamit lokumu, 1 adet ateşleme anahtarı, 202 kilo amonyum nitrat gübre, 1 adet elektronik devre kartı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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#Terör#Ankara#Hatay

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