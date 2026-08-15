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İçişleri duyurdu: Yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı şüpheli Bakü’de yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Yeni Nesil Suç Örgütleri#Bakü
İçişleri duyurdu: Yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı şüpheli Bakü’de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 17:51

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkında 'Kasten öldürme, uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından yakalama kararı bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K. Bakü’de yakalanarak Türkiye'ye getirildi" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi iş birliğiyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası boyutta önemli bir operasyon düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda; iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olan Ö.A.K. isimli şahsın izine ulaşıldı.

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Hakkında “Kasten Adam Öldürme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile iki ayrı Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma" suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K. isimli şahıs, Bakü’de yakalanarak ülkemize getirildi.

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Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Azerbaycan Polisine teşekkür ediyoruz."

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#İçişleri Bakanlığı#Yeni Nesil Suç Örgütleri#Bakü

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