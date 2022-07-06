İçişleri duyurdu: Van'daki çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu' düzenlendi.
Çatak kırsalında terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaralanan 2 jandarma personelinin tedavileri devam ediyor.
Bölgede operasyonun sürdüğü ve iç güvenlik operasyonları kapsamında son 6 günde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E ÇIKTI
İçişleri Bakanlığı, operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nca J-SİHA destekli Çatak kırsalında yürütülen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" denildi.