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İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

#İçişleri Bakanlığı#Semih Sayılğan#Terörist
İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, turuncu kategorideki Reber kod adlı terörist Semih Sayılğan'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Eren-Abluka-2 (Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet Bayar 2022-20) Operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edilmiş, 28 Nisan 2022 tarihinde JÖH ve Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Semih Sayılğan#Terörist

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