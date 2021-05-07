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Haber Giriş: 07.05.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

İçişleri duyurdu: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri duyurdu: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada  ''Eren-7 operasyonu kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca Ovacık kırsalında kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle çıkan çatışmada 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir'' denildi. 


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