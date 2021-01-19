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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

İçişleri duyurdu! 1 terörist teslim oldu

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İçişleri duyurdu! 1 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK’dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında örgüte katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi" denildi.

2021 yılında sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak Türkiye’ye teslim olan teröristlerin sayının 10’a yükseldiği belirtildi.

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