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Haber Giriş: 03.06.2021 - 19:59 | Son Güncelleme:

İçişleri duyurdu! Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor

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İçişleri duyurdu! Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi.

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