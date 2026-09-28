25 ilde dev siber operasyon: 473 şüpheli yakalandı, 41 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarıyla bağlantılı 473 şüpheli yakalandı. 286 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda 41 milyon 300 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı

Adana, Antalya, Artvin, Batman, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286’sı tutuklandı, 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Haberin Devamı

Operasyonlar sonucunda 22 taşınır ve 2 taşınmaz olmak üzere toplam 41 milyon 300 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gözden Kaçmasın 1 milyarlık yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 5 şüpheli cezaevinde Haberi görüntüle