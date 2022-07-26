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İçişleri duyurdu! 820 personelle Eren Abluka-25 Operasyonu başlatıldı

#Eren Abluka-25#Diyarbakır#Operasyon
İçişleri duyurdu 820 personelle Eren Abluka-25 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa ESER” Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri duyurdu 820 personelle Eren Abluka-25 Operasyonu başlatıldı

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda;

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- (2.293.180) kök kenevir bitkisi,
- (260.000) kök skunk bitkisi,
- (33.400) gr. kubar esrar,
- (39.400) gr. toz esrar,
- (4765) m. sulama hortumu ve
- (2) adet su motoru ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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#Eren Abluka-25#Diyarbakır#Operasyon

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