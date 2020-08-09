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DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

İçişleri: Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri: Derik'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın Mardin Derik kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

 

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