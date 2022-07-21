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İçişleri Bakanlığı’nın,100 kaymakam adayı alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı

#İçişleri Bakanlığı#Resmi Gazete#Kaymakam
İçişleri Bakanlığı’nın,100 kaymakam adayı alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı, 100 kaymakam adayı alacak. Başvuru şartları 21 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan 100 kaymakam alımı ilanına göre adayların, sınava başvuruda bulunabilmesi için 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor. Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Sınav, 18 Eylül tarihinde Ankara’da yapılacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar mülakata katılmaya hak kazanacak.

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#İçişleri Bakanlığı#Resmi Gazete#Kaymakam

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