İçişleri Bakanlığı, iddiaları yalanlayıp vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir televizyon programında. ülkemizdeki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ile ilgili gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Daha önce birçok defa ifade edildiği gibi ülkemizde Geçici Koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuktur.

YENİ KABİNEDE 183 KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ

Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit. 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır.

Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2.5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk Vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur.

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Bakanlığımızın Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.