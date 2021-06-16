DHA
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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 48 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'İlkbahar yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi.' açıkmasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
İlkbahar yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi.
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