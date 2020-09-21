İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan ölü ele geçirildi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında gri listede yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan'ın silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
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