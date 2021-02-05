İçişleri Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü genelgesi – Sevgililer Günü’nde çiçekçiler açık olacak mı?
Hafta sonlarını da kapsayan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Sevgililer Günü’nü de kapsayan gelecek hafta sonunda uygulanacak yasaklar için ek genelge yayınladı. Peki, Sevgililer Günü’nde çiçekçiler açık olacak mı?
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-¬00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00¬-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
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