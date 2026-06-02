×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Yağmur Uyarısı#Sel Riski
İçişleri Bakanlığından sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 19:32

İçişleri Bakanlığı, 4 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

 

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığından sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor

Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Yağmur Uyarısı#Sel Riski

BAKMADAN GEÇME!