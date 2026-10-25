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İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli 'sağanak' uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı#Sel Ve Su Baskını
İçişleri Bakanlığından kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 21:43

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Ekim 2026 Pazartesi günü, Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli; Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli; öğle saatlerinden sonra Denizli’de kuvvetli; Antalya’nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.”

‘UYARILAR DİKKATE ALINMALI’

Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”

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İçişleri Bakanlığından kuvvetli sağanak uyarısı

 

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı#Sel Ve Su Baskını

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