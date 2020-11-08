İçişleri Bakanlığı’ndan 'koronavirüs' denetimleri açıklaması

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü, “toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda” kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

42.313 personelin görev aldığı, 12.501 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde;

- 7.938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı,

- 24.213 şehir içi toplu ulaşım aracı,

- 10.207 ticari taksi,

- 1.837 pazaryeri (semtpazarı, sosyete pazarı vb),

- 63.058 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.



Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden,

- 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi,

- 4.336 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı,

- 13 iş yeri faaliyetten men edildi,

- 6.412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi,

- Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı,

- Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca koronavirüs denetimleri, ülke genelinde her gün kesintisiz devam ediyor.