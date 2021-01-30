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Gündem
Haber Giriş: 30.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

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İçişleri Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
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İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, partisinin grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı hakaret’ suçunu işlediği kaydedildi. Bazı valilerin de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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