×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Karla Mücadele#Afet Ve Acil Durum
İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 16:32

İçişleri Bakanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kesintisiz olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önlem ve müdahale çalışmaları hakkında açıklama yapıldı.

 

"ÖNLEM ALMA VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Açıklamada, karla mücadele, hazırlık ve tedbir çalışmalarının meteorolojik uyarı verilen illerde aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği, iletişim ve koordinasyon içerisinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik imkanlar aracılığıyla elde edilen hava tahminlerine ilişkin veriler ve beklenen hava şartları AFAD Başkanlığımız ile paylaşılmakta, değerlendirilen bahse konu veriler neticesinde yapılan hazırlıklar ile meteorolojik hadiselerin afete dönüşmesinin önüne geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

Haberin Devamı

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA GEREKLİ DESTEK SAĞLANDI

AFAD Başkanlığı tarafından meteorolojik olayların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaların planlandığı ve hayata geçirildiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, ilgili kurumlara meteorolojik tehlikelere karşı tedbirlerin alınması, vatandaşlara ise dikkatli olmaları yönünde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, olağanüstü hava şartları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların ilgili kurumlar ve ekiplerle ivedilikle yürütüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Karla Mücadele#Afet Ve Acil Durum

BAKMADAN GEÇME!