İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önlem ve müdahale çalışmaları hakkında açıklama yapıldı.

"ÖNLEM ALMA VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Açıklamada, karla mücadele, hazırlık ve tedbir çalışmalarının meteorolojik uyarı verilen illerde aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği, iletişim ve koordinasyon içerisinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik imkanlar aracılığıyla elde edilen hava tahminlerine ilişkin veriler ve beklenen hava şartları AFAD Başkanlığımız ile paylaşılmakta, değerlendirilen bahse konu veriler neticesinde yapılan hazırlıklar ile meteorolojik hadiselerin afete dönüşmesinin önüne geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA GEREKLİ DESTEK SAĞLANDI

AFAD Başkanlığı tarafından meteorolojik olayların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaların planlandığı ve hayata geçirildiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, ilgili kurumlara meteorolojik tehlikelere karşı tedbirlerin alınması, vatandaşlara ise dikkatli olmaları yönünde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, olağanüstü hava şartları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların ilgili kurumlar ve ekiplerle ivedilikle yürütüldüğü bildirildi.