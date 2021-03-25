MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanlığı'ndan havacılık klibi! Beğeni yağdı
GeriGündem İçişleri Bakanlığı'ndan havacılık klibi! Beğeni yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan havacılık klibi! Beğeni yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klibi paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırlanan klibi sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz" mesajıyla paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından da paylaşıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi