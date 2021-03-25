İçişleri Bakanlığı'ndan havacılık klibi! Beğeni yağdı
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klibi paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırlanan klibi sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz" mesajıyla paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından da paylaşıldı.
Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz 👍😎— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) March 25, 2021
🚁🛫✈️@EmniyetGM@Jandarma @sahilguvkom pic.twitter.com/lotTOfhwGj
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MESAJ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırlanan klibi sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz" mesajıyla paylaştı.
Gurur duyuyoruz 🇹🇷@EmniyetGM, @Jandarma ve @sahilguvkom havacılık birimlerimizle 🚁🛫✈️pic.twitter.com/uUVJQEhMUs— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 25, 2021
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