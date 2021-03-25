İçişleri Bakanlığı'ndan havacılık klibi! Beğeni yağdı

Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından da paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MESAJ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırlanan klibi sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz" mesajıyla paylaştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara