×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri'nden İngiltere ile düzensiz göçle mücadelede işbirliği açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Düzensiz Göç#Göçmen Kaçakçılığı
İçişlerinden İngiltere ile düzensiz göçle mücadelede işbirliği açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 20:30

İçişleri Bakanlığından, İngiltere ile küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele konusunda yapılan işbirliği hakkında açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dâhil göçe ‘kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle’ ikili görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, Birleşik Krallık’la ülkemiz arasındaki ‘Göç Diyaloğu’ toplantıları 2019 yılından itibaren her yıl yapılmaktadır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız” ifadeleri kullanıldı.

Düzensiz göçün önlenmesinin önemi vurgulanan açıklamada, “Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğumuz teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülkeyiz.” denildi.

Haberin Devamı

Düzensiz göçle mücadele için diğer ülkelerle olduğu gibi İngiltere’yle de işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, “Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık’la da işbirliği içindeyiz. düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Düzensiz Göç#Göçmen Kaçakçılığı

BAKMADAN GEÇME!