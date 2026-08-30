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İçişleri Bakanlığı'ndan Girne açıklarında su alan yolcu gemisine ilişkin açıklama: 267 kişi için dev kurtarma filosu bölgede

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#Girne#Gemi#Battı
İçişleri Bakanlığından Girne açıklarında su alan yolcu gemisine ilişkin açıklama: 267 kişi için dev kurtarma filosu bölgede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 15:17

İçişleri Bakanlığı, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na seyir halindeyken Girne'nin 4 mil açığında su almaya başlayan 259 yolcu ve 8 mürettebatlı 'FİLOJET' isimli yolcu gemisi için çok yönlü arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı. Bölgeye Türkiye ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çok sayıda yüzer unsur, 2 helikopter ve 'AKGÜNLER 3' gemisinin sevk edildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Girne-Taşucu seferini yaptığı sırada su almaya başlayan ve içinde 267 kişinin bulunduğu 'FİLOJET' isimli gemi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve KKTC unsurlarının koordinasyonunda geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığından Girne açıklarında su alan yolcu gemisine ilişkin açıklama: 267 kişi için dev kurtarma filosu bölgede

İçişleri Bakanlığı’nın Girne’de batan gemi ile ilgili açıklaması şöyle:

"30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır.

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İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Girne#Gemi#Battı

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