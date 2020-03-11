İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarıyla beraber bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtilerek, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışması neticesinde; 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Böylelikle, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi" denildi.