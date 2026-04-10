Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, kar, tipi, don... Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bazÄ± iller iÃ§in sarÄ± kodlu uyarÄ±

BakanlÄ±ÄŸÄ±n NSosyal hesabÄ±ndan, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son bilgiler doÄŸrultusunda "sarÄ±" kodla iÅŸaretlenen illerin yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye haritasÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.

PaylaÅŸÄ±mda, yarÄ±n Osmaniye ve Hatay Ã§evrelerinde aralÄ±klÄ± ve yerel olarak kuvvetli ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi belirtildi.

ÅžÄ°DDETLÄ° YAÄžIÅž BEKLENEN Ä°LLER

YarÄ±n ve pazar gÃ¼nÃ¼ Erzincan, Bayburt ve GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin gÃ¼ney Ã§evrelerinde, BingÃ¶l'Ã¼n doÄŸusu, Erzurum, MuÅŸ, Bitlis, DiyarbakÄ±r'Ä±n kuzeyi, Siirt, Batman'Ä±n kuzeyi, Van'Ä±n batÄ±sÄ± ve ÅžÄ±rnak'ta aralÄ±klÄ± ve yerel olmak Ã¼zere kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkili olacaÄŸÄ± ifade edildi.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n 1600 metre rakÄ±m Ã¼zeri yÃ¼ksekler ile yarÄ±n akÅŸam saatlerinden sonra Erzurum, Bitlis ve Ardahan'da kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi bildirildi.

VatandaÅŸlarÄ±n ulaÅŸÄ±mda aksamalar, sel, su baskÄ±nÄ±, heyelan, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, yÃ¼kseklerde buzlanma ve don, tipi ve yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli yerlerde Ã§Ä±ÄŸ gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

ULUDAÄž'A KAR SÃœRPRÄ°ZÄ°

Bursa'da bahar ortasÄ±nda etkili olan soÄŸuk hava dalgasÄ±, yÃ¼ksek kesimlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± beraberinde getirdi. Kent merkezinde yaÄŸmur ve yer yer dolu gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, UludaÄŸ'da lapa lapa kar yaÄŸdÄ±. Ã–ÄŸle saatlerinden sonra etkisini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ, ÅŸehir merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte Ã¶zellikle yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± bÃ¶lgelerde yaÄŸmur, yerini kara bÄ±raktÄ±. Meteoroloji verilerine gÃ¶re, mevsim normallerinin altÄ±na dÃ¼ÅŸen sÄ±caklÄ±klarÄ±n etkisiyle yÃ¼ksek kesimlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n zaman zaman gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi belirtildi.

BÄ°LECÄ°K'TE KAR YAÄžIÅžI ETKÄ°LÄ° OLDU

Bilecik'in Pazaryeri ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. AkÅŸam saatlerinde etkisini gÃ¶steren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kÄ±sa sÃ¼rede ilÃ§e merkezini ve Ã§evresini beyaz Ã¶rtÃ¼yle kapladÄ±. YÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± kÃ¶ylerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n daha yoÄŸun olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Meyve aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, vatandaÅŸlarda don endiÅŸesine yol aÃ§tÄ±.

SAMSUN VE KASTAMONU'DA KAR YAÄžIÅžI ETKÄ°SÄ°NÄ° SÃœRDÃœRÃœYOR

Samsun ve Kastamonu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. Kavak ilÃ§esinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini artÄ±rdÄ±. Samsun-Ankara kara yolunun HacÄ±lÄ± GeÃ§idi'nde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler kontrollÃ¼ ilerliyor. Yetkililer, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis nedeniyle kara yolundaÂ dikkatli seyretmeleri konusunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri uyarÄ±yor. KarayollarÄ± 7. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kavÅŸaklarda olasÄ± durumlara karÅŸÄ± hazÄ±r bekletiliyor.

Kastamonu'da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan apartmanlarÄ±n Ã§atÄ±larÄ± ve parklar beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

