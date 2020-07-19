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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 19.07.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara açıklama

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İçişleri Bakanlığından Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara açıklama
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İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait Twitter'da bir hesap bulunmadığını ve iddia edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu'nun oğlu da konuştu" şeklinde bir sosyal medya paylaşımının haberleştirildiği belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabının Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu’ya ait olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın Sayın Bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın Bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır."

 

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