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DHA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 09:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler.. İçişleri Bakanlığı uyardı: Asker uğurlamalarında...

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Son dakika haberler.. İçişleri Bakanlığı uyardı: Asker uğurlamalarında...
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İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Corona Virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan asker uğurlama görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

HALAY VE HAVAYA FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ankara Şehirlerarası Otobüs Teminal İşletesi (AŞTİ), İstanbul Esenler Otogarı ve diğer illerdeki pek çok otogarda asker uğurlayanların halay çekerken veya askere giden kişiyi havaya fırlatırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı
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