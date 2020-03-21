AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 02:08,
İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
İçişleri Bakanlığı, yeni tip corona virüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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