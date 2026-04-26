İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge... Okullara x-ray ve kamera sistemi

Haberin Devamı

81 ile gönderilen genelgede özetle şunlara yer verildi: “Okul Güvenlik Kontrol Listesi çerçevesinde tüm okulların fiziki güvenlik tedbirleri (okul yerleşke çevre duvarı, giriş-çıkış müracaat noktası, kamera sistemi, eşya kontrolü, kontrollü geçiş, vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik diğer tedbirler (yangın, alarm, kaçak akım rölesi vb.) milli eğitim müdürlükleriyle eşgüdüm içinde gözden geçirilerek eksiklikler ivedilikle giderilecek. Okullarda okul içi ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacak ve mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulması sağlanacak.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR TEK KAPIDAN

Okulların çevresinde bulunan fiziki engeller (duvar, tel-çit vb.) kontrol edilerek eksiklikler giderilecek, öğrenciler ve ziyaretçilerin giriş-çıkışları için zorunlu olmayan ilave kapılar kapatılarak giriş-çıkışların tek bir kapıdan kontrollü şekilde yapılması sağlanacak. Şiddet eğilimi, tehdit dili, kontrol sorunları, saldırgan davranış örüntüleri fiziksel veya sözlü olarak gösterilmesi ve dijital mecralarda ortaya çıkan risk işaretleri dikkatle izlenerek erken uyarı ve erken müdahale mekanizmaları etkin bir şekilde işletilecek.

Haberin Devamı

RİSK GRUBUNA YAKIN TAKİP

Risk grubunda yer aldığı

düşünülen öğrencilere yönelik müdahale ve sevk çalışmaları gerçekleştirilirken veli işbirliği ile kurumlar arası koordinasyon sağlanacak; gerekli izleme, değerlendirme ve takip mekanizmaları kurulacak. Dijital risklere karşı öğrenci, öğretmen ve velilerin becerilerini artırmaya yönelik dijital esenlik çalışmaları yaygınlaştırılacak.

OKUL KOLLUK GÖREVLİSİ

Ülke genelindeki okulların risk faktörleri dikkate alınarak güncellenen öncelik derecelerine göre öncelik derecesi yüksek olan okullarda sabit olarak görev yapmak üzere ‘Okul Kolluk Görevlisi’, diğer okullarda ise okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ görevlendirilmesine hassasiyetle devam edilecek. Güvenlik önceliklerine göre ihtiyaç duyulması halinde okul bahçe kapısının dışında, okul yönetimi ile sürekli irtibatlı, müdahale etme kabiliyetine haiz bir noktada motorize ekip veya yaya devriye görevlendirilecek.”