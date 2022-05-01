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İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

#İçişleri Bakanlığı#1 Mayıs#Etkinlik
İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yurt genelinde 78 şehirde 139 bin kişinin katıldığı 198 etkinlik düzenlendiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde 139 bin kişinin katılımıyla 198 etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler, genel anlamda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde günün anlam ve önemine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olup, kanuna aykırı eylem yapmak isteyenler hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır.

Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, alın terleriyle ve emekleriyle katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.

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#İçişleri Bakanlığı#1 Mayıs#Etkinlik

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