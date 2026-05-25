×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi'ne yönelik güvenlik toplantısı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#NATO#Ankara
İçişleri Bakanlığında NATO Zirvesine yönelik güvenlik toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 20:06

İçişleri Bakanlığı'nda, Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 36'ncı NATO Zirvesi'ne ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde, bakanlığımızda güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık. Toplantımızda; Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#NATO#Ankara

BAKMADAN GEÇME!