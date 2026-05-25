İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi'ne yönelik güvenlik toplantısı

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde, bakanlığımızda güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacak zirveye ilişkin güvenlik tedbirlerini tüm yönleriyle ele aldık. Toplantımızda; Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.