İçişleri Bakanlığı'nda madencilerle görüşme: Uzlaşı sağlandı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 17:15

Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’ın başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer aldı.

UZLAŞI SAĞLANDI

İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını duyurdu.

