İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Bakan Çiftçi, görevi Yerlikaya'dan devraldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Vali Mustafa Çiftçi, görev yaptığı Erzurum'dan sabah saatlerinde ayrıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreni ile görevi Ali Yerlikaya'dan alıyor. Devir teslim töreninde ilk söz alan isim Yerlikaya oldu.

Ali Yerlikaya konuşmasında şunları söyledi:

Sayın bakanım, kıymetli arkadaşlarım, içişleri ailemizin kıymetli mensupları, ekranları başında bizi izleyen milletimiz öncelikle sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bakanlık görevine cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Mustafa Çiftçi kardeşimiz atandı. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Hem meslektaşım hem de Konyalı bir hemşerimiz. Yine bir vali kardeşimiz bu makama layık görüldü. Başaracağına, aynı hizmet bayrağını bizden aldı ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin devletimizin güvenliği huzuru için gece gündüz demeden Allah'ın izni ile çalışacak. Cumhurbaşkanımıza müteşekkirim. Şükranlarımı arz ediyorum.

Kaymakamlığımdan bugüne kadar hizmet ettim. İlk nefes son nefes arasında kaç nefes olduğunu bilmeyiz, buna ömür diyoruz bu ömür sınanmalar ile geçiyor. Bazen makam ile sınanırken teşekkür ediyoruz dendiğinde de bu sınanmalar devam ediyor. Liderimiz Erdoğan ilk başbakanlığından bu yana verdiği görevlerde ve bakanlıkta çalışıp milletimizin duası ile çalışıp yüz akı ile ayrılmak nasip oldu. Değerli bakanımız da yüz akı ile kardeşlerimizden birine teslim edeceğine inanıyorum. Çalışma arkadaşlarımızın her birine müteşekkirim. Dilimizle kimseye eza vermedik. İşimizi en iyi yapma noktasında çalıştık. Her başlangıcın duası var. İlk geldiğimde yaptığım dua ile bugün ayrılıyorum. Son teşekkürü de aileme ediyorum. Sosyal çevremi hep ihmal edemedim, düğünlere etkinliklere gidemedim. Devletimiz milletimiz için çalıştım.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise şu ifadelere yer verdi:

Sayın bakanım, değerli çalışma arkadaşlarım sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü kararname ve cumhurbaşkanımızın tensipleri ile görevi bakanımızdan devralıyorum. Bugüne kadar görev yapan bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın bakanımızın güzel hizmetleri oldu. Kişilere yönelik, mal varlığı, dolandırıcılık, düzensiz göçmenlik suçlarında özenle hizmet ettiler. 30. yılımda bugünleri de gördük. Allah'a şükrediyorum. Bu bana rabbimin lütfu diyorum. Başkalarından üstün olduğum için değil Allah bana lütfetti. Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Bana bu görevi verdikleri için teşekkür ediyorum. Sayın bakanımıza verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum kendisinden çok şey öğrendim. Hem meslek büyüğümüz hem bakanımızdı. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar. Çorum'da göreve başladığımda benim niyetim bir gün buradan görevi bırakınca iyi bir seda bırakarak ayrılmak demiştim. Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Meşakkatli bir görev bu. Ben de vakti zamanı geldiğimde görevi başkasına devredebilirim. Bu vesile ile herkese teşekkür ediyorum.

