İçişleri Bakanlığında '23 Nisan' konseri

Polis ve jandarma bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı arka bahçesinde konser düzenledi. Konseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakan yardımcıları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları izledi. Jandarma ve polis bandosu, konserde '23 Nisan 100'üncü Yıl Marşı' ile birlikte çok sayıda marş ve türkü seslendirdi. Saat 21.00'de ise tüm yurtta olduğu gibi bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.





Burada konuşan Bakan Soylu, konser için bando takımlarına teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah, hem gazi meclisimizin kuruluşunun 100'üncü yılını, hem özgürlüğümüzü, hem de birlik beraberliğimizi bu topraklarda ilelebet ebedi bir şekilde devam ettirsin. Hep böyle güzel şeylerin parçası olmayı bize nasip etsin. Allah, bu güzel memleketin semalarında şu ay yıldızlı bayrağı ve biraz önce bütün inancımızla, duygumuzla, benliğimizle okuduğumuz istiklal Marşını ve o güzel sözlerini eksik etmesin" dedi.









